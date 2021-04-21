جددت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) ومؤسسة بروكر اليوم مذكرة التفاهم بينهما ووسعتها لتصبح اتفاقية شراكة وتعاون إستراتيجية تعكس الالتزام المستمر للمؤسستين في تعميق تعاونهما التكنولوجي لتحقيق التميّز البحثي الإقليمي والعالمي.وتتمتع «كاوست» وبروكر بعلاقة طويلة الأمد بدأت منذ أكثر من عقد من الزمان، حققتا خلالها العديد من الإنجازات البارزة، على سبيل المثال، وقعت المؤسستان مذكرة تفاهم في عام 2018 لإطلاق مركز كاوست بروكر للتميّز في مجال الرنين المغناطيسي (MR) داخل المختبرات الأساسية في الحرم الجامعي، بهدف تدريب باحثي الجامعة على أحدث التقنيات والأدوات المبتكرة، فضلاً عن التعاون لتطوير أدوات رائدة تضع حلولاً للمشكلات العلمية والهندسية الصعبة.يقول الدكتور كون لي، مدير المرافق والمختبرات الرئيسية لتوصيف المواد وتصنيع النانو ونمو النبات بالنيابة: «يساعد مركز كاوست-بروكر للتميّز في تقنية الرنين المغناطيسي على تحديث مرفق الرنين المغناطيسي النووي (NMR) في الجامعة والحفاظ عليه لتلبية احتياجات الباحثين وتعزيز خبرتهم في مجال الأبحاث المتخصصة بتقنيات الرنين المغناطيسي الإلكتروني والاستقطاب النووي الديناميكي، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى أحدث التقنيات العالمية والمشاركة في المنتديات التكنولوجية الخاصة بمؤسسة بروكر، والذي سيضع كاوست في مكانة متميزة تمكنها من التخطيط المسبق لتقنياتها ومواءمتها مع الاحتياجات البحثية المستقبلية».وبموجب هذه الاتفاقية الجديدة، طورت كاوست وبروكر مركز التميّز هذا ليشمل تقنيات الأشعة السينية، ما يدل على زيادة التفاعل التكنولوجي بين المؤسستين، يقول الدكتور دانيال أسيفيدو فيليز، المدير المؤقت للمختبرات الأساسية والبنية التحتية البحثية في كاوست: «تقنية حيود الأشعة السينية (XRD) هي تقنية قوية جدًا يتم استخدامها على نطاق واسع لدراسة بنية المواد، ولا شك أن شراكة كاوست مع بروكر ساعدت في تحويل مختبر XRD التابع للجامعة من مختبر روتيني إلى منشأة متطورة من الطراز العالي تسمح بتطوير أكثر التقنيات تقدمًا في هذا المجال محلياً، ونتطلع أيضاً لتوسيع هذه الشراكة أكثر لتشمل تقنيات الأشعة السينية الأخرى في المستقبل».كما صرح الدكتور فرانك بورغيزي، رئيس شركة بروكر AXS قائلاً: «يعد توسيع مركز التميّز الذي تم إنشاؤه ليشمل تقنيات توصيف الأشعة السينية خطوة مهمة لزيادة تعميق التعاون بين كاوست وبروكر، حيث تعمل تقنية الأشعة السينية المتطورة من بروكر على تمكين باحثي الجامعة من تطوير حلول مستدامة للتحديات العالمية الملحة».يذكر أن الشراكة بين كاوست وبروكر تواصل نموها بثبات في مجالات تكنولوجية أخرى، بما في ذلك قياس الطيف الكتلي والفحص المجهري بمسبار المسح المتقدم، كما أنشأت بروكر في فبراير 2021 مكتبًا لمؤسسة بروكر العربية في مدينة الأبحاث والتقنية في الحرم الجامعي لكاوست، ما عزز مستوى دعم عملاء بروكر في الجامعة والمجتمع البحثي الأوسع في العالم.يقول الدكتور فالكو بوسي، رئيس مجموعة بروكر (BioSpin): «إن النظام البيئي الشامل للأبحاث والبنية التحتية للبحث العلمي، إضافة إلى الدعم والتعاون الشامل من مؤسسة بروكر يضع كاوست في مكانة مرموقة في المملكة العربية السعودية والمنطقة والمجتمع العلمي الدولي، كما أن علاقتنا الطويلة والمثمرة مع كاوست وباحثيها هي مثال فريد للعلاقات المثمرة بين البائع والعميل والتي ينتج عنها في نهاية المطاف مخرجات علمية أفضل».يقول البروفيسور دونال برادلي، نائب الرئيس للأبحاث في كاوست بهذه المناسبة: «تطورت الثقة المهنية والجهود التعاونية بين كاوست وبروكر بشكل كبير منذ توقيع مذكرة التفاهم في عام 2018 لتشمل جميع الجوانب التقنية ودعم الخدمات المطلوبة من قبل علمائنا وشركائنا، ولا شك أن هذه الاتفاقية المجددة لها أساس متين يحثنا على المضي قدماً في جميع المجالات، لا سيما في مجال أنشطة التعاون البحثي الوطنية والإقليمية وورش العمل وبرامج التدريب في الجامعة، بالإضافة للجمع بين تقنيات بروكر وخبرة كاوست لتسريع نمو وتطوير الباحثين في المملكة العربية السعودية».