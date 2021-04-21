بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، إثر وقوع حادث قطار في محافظة القليوبية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.وقال الملك المفدى للرئيس المصري: «تلقينا نبأ وقوع حادث قطار في محافظة القليوبية بجمهورية مصر العربية بتاريخ 6 رمضان 1442هـ الموافق 18 أبريل 2021م، وما نتج عنه من وفيات وإصابات».«وإننا إذ نعرب لكم ولأسر المتوفين كافة عن أحر التعازي وصادق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، وألا تروا سوءاً أو مكروهاً».كما عزى خادم الحرمين الشريفين رئيس تركمانستان قربان قولي بيردي محمدوف في وفاة والده.وقال الملك سلمان في برقية بعثها إلى رئيس تركمانستان: «علمنا بنبأ وفاة والدكم، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولشعب تركمانستان الشقيق ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء».