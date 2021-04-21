أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أن المملكة تعمل على تنظيم قمة سنوية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، بحضور القادة والمسؤولين في المجال البيئي، مشيراً إلى أن الصين ستكون شريكاً رئيسياً للمبادرة.واستعرض ولي العهد، خلال اتصال هاتفي، مع رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، لمواجهة التحديات البيئية في المنطقة وما ستسهم به هاتان المبادرتان في تحقيق المستهدفات العالمية لمكافحة التغير المناخي، ودورهما المؤثر في رفع مستوى جودة الحياة في المنطقة والعالم أجمع.من جهته، أعرب الرئيس الصيني عن دعم بلاده لهاتين المبادرتين، مؤكداً أهمية مساندتها من قبل المجتمع الدولي.كما جرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات السعودية الصينية، ومجالات التعاون الثنائي وفرص تطويرها في مختلف القطاعات.من جهة ثانية، بعث ولي العهد برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، إثر وقوع حادث قطار في محافظة القليوبية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات. وقال ولي العهد: «بلغني نبأ وقوع حادث قطار في محافظة القليوبية بجمهورية مصر العربية بتاريخ 6 رمضان 1442هـ الموافق 18 أبريل 2021م، وما نتج عنه من وفيات وإصابات». وإنني إذ أعرب لكم ولجميع أسر المتوفين عن بالغ التعازي وصادق المواساة، لأسأل المولى سبحانه وتعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل للمصابين، وألا تروا أي سوء أو مكروه».كما بعث ولي العهد برقية عزاء إلى رئيس تركمانستان قربان قولي بيردي محمدوف في وفاة والده، قال فيها: «تلقيت نبأ وفاة والدكم، وأبعث لكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء».