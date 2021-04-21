اعتمد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، آلية تنظيم العمل في تكليف القيادات المدرسية في المدارس الأهلية والعالمية والطفولة المبكرة.وتضمنت الآلية، ضوابط ترشيح قادة المدارس الأهلية: أن يكون المرشح سعودي الجنسية، ومتفرغا لمهام قيادة المدرسة تفرغا تاما، وحاصلا على مؤهل جامعي ولا يقل عن درجة البكالوريوس، ويفضل أن يكون بذات التخصص للتكليف الخاص بقيادة مدارس التربية الخاصة والطفولة المبكرة، ولائقا صحيا حسب التقرير الطبي المعتمد، وألا تقل خبرته كمعلم عن ثلاثة أعوام في مدرسة أهلية أو حكومية، ولديه خبرة إدارية سابقة أو عمل وكيلا قبل ترشيحه لمدة 3 سنوات على الأقل، ولصاحب الصلاحية حق النظر الحالات الفردية وفق المصلحة التعليمية والتربوية، وإجادة المرشح للمدارس العالمية والبرامج الدولية للغة الإنجليزية، واجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية.كما حددت الوزارة ضوابط ترشيح قادة المدارس الأهلية وفق أعداد الطلاب؛ وشملت إدارات العموم في المناطق: بأن يرشح مالك المدرسة أكثر من شخص لكل مرحلة مستقلة وفقاً لترخيص المدرسة ممن تنطبق عليهم ضوابط الترشيح، كما يرشح مالك المدرسة أكثر من شخص من تنطبق عليهم ضوابط الترشيح، ليتم اختيار أحدهم ليكون قائداً للمرحلتين (الطفولة المبكرة والابتدائية) إذا كان المبنى مشتركاً بما لا يزيد على (300) طالبة، ويرشح وكيلة واحدة لكل مرحلة، كما يرشح مالك المدرسة أكثر من شخص من تنطبق عليهم ضوابط الترشيح، ليتم اختيار أحدهم ليكون قائدة واحدة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة إذا كان المبنى مشتركاً بما لا يزيد على (300) طالبة، ويرشح وكيلا واحدة لكل مرحلة، كما يرشح مالك المدرسة أكثر من شخص ممن تنطبق عليهم ضوابط الترشيح، ليتم اختيار أحدهم ليكون قائداً واحداً للمرحلتين، كما يرشح مالك المدرسة أكثر من شخص من تنطيق عليهم ضوابط الترشيح ليتم اختيار أحدهم ليكون قائداً واحداً للمراحل الابتدائية والمتوسطة و الثانوية إذا كان المبني مشتركا بما لا يزيد على (200) طالب.