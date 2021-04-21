خصصت وزارة التعليم ١٠٠ درجة لاختبار مواد الحمل في نظام المقررات بالمرحلة الثانوية للتعليم، يختبر فيها الطالب وترصد الدرجة التي تحصل عليها في نظام نور. وبينت أن اختبار الدور الثاني في المرحلة المتوسطة للطلاب المنتظمين والمنتسبين: يخصص له (٥٠) درجة لاختبار الدور الثاني في مواد المرحلة المتوسطة للتعليم عن بعد، يختبر فيها الطالب (المنتظم - المنتسب) لكل فصل دراسي أخفق فيه، وترصد الدرجة التي تحصل عليها في نظام نور.وأوضحت الوزارة أنه سيتم تخصيص (۱۰۰) درجة لكل مادة دراسية في المرحلة المتوسطة يكون التقويم فيها مستمراً موزعة بالتساوي بين الفصلين، بحيث تخصص (٥٠) درجة لكل فصل دراسي موزعة وفق التالي: (۱۰) درجات لاختبار نهاية الفصل، و(40) درجة لأعمال الفصل، موزعة وفقاً لما يلي: (۳۰) درجة لتقويمه بأدوات التقويم المتنوعة مثل: المشارك، والأنشطة، والواجبات المنزلية، و(۱۰) درجات لعدد من الاختبارات التحريرية القصيرة.