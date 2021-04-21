كشفت مصادر «عكاظ» أن المتورطين في حادثة الاعتداء على مقيمين، وظهرا في مقطع فيديو وروجت له حسابات مغرضة في مواقع التواصل، باشرتها الجهات الأمنية في حينها قبل 7 أعوام.وأوضح المقيم كامران محمد رفيق لـ«عكاظ» -وهو أحد الأشخاص الذين تم الاعتداء عليهم، أن الحادثة قديمة وقعت قبل 7 أعوام في الرياض، حيث نعمل في شركة للمقاولات، والمتسبب في الشجار مقيم بنغلاديشي يعمل مشرفاً على العمالة ظل يماطل في أجور العمال ويتلاعب بهم. وأضاف، حضرنا للمطالبة برواتبنا المتأخرة، وكان المشرف البنغلاديشي يماطل في تسليمنا، وبعد أن أكدت عزمي اللجوء للأجهزة المختصة فوجئت بوضعي في قائمة الهروب ولم اتسلم حقوقي بل تعرضت للدفع والتهديد بالإيذاء.وكان المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أوضح أن مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه تعدي مواطن ومقيم على عدد من المقيمين بالضرب قديم ويعود لعام 2015، وسبق أن تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتعدين في حينه. وأفاد الكريديس بأن إعادة نشر مثل هذه المقاطع في قضايا قديمة تم اتخاذ الإجراءات العدلية بشأنها يثير اللبس ويوجد انطباعاً أنها وقائع جديدة، ما ينافي الحقيقة ويضلل الرأي العام في الداخل والخارج. وتؤكد وزارة الداخلية أن أنظمة المملكة تطبق بحق كل من يخل بالأنظمة ويعتدي على الآخرين، بغض النظر عن جنسيته، سواء كان مواطناً أو مقيماً.