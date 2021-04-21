استعرض أمير المدينة المنورة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، ملامح دراسة مشروع تأهيل واحة العيون، والتي تتميز بموقعها الإستراتيجي بهدف إعداد مخطط حضري يجعل المنطقة متنفساً لسكان وزوار المدينة ويحافظ على المناطق المرتبطة بتاريخها وتراثها من خلال العمل على تطويرها بما يتناسب مع الطبيعة الزراعية ومتطلبات الاستثمار الاقتصادي والبيئي في المنطقة.

جاء ذلك خلال ترؤس أمير المنطقة الاجتماع الثالث لمجلس الهيئة للعام الحالي 1442هـ - عبر تقنية الاتصال المرئي- بحضور نائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل، والمستشار بالديوان الملكي رئيس اللجنة التنفيذية بالهيئة المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، والرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فهد بن محمد البليهشي.

ويهدف المشروع إلى تحقيق التوازن البيئي من خلال رفع القيمة البيئية للواحة ودعم التجربة الزراعية فيها، وتعظيم العائد الاقتصادي للأراضي الواقعة ضمن خطة التطوير والتأهيل، والعمل على ربط التنمية والنسيج العمراني بشبكة الطرق العامة في المدينة المنورة. واطّلع سموه وأعضاء مجلس إدارة هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة على مُجمل الأنشطة المسموح بمزاولتها داخل نطاق الواحة، والتي تشمل المنتجعات السياحية، ومزارع النخيل ومشاريع السياحة الطبية والاستشفائية، والمراكز الترفيهية والتجارية، ووحدات التنمية الخاصة، في حين أنه سيمنع المخطط الحضري للمشروع مزاولة الأنشطة التي لا تتناسب مع الطبيعة الزراعية للمنطقة مثل الورش والمستودعات والتي سيتم نقلها لمواقع بديلة مناسبة. كما سيتم إيقاف منح التراخيص للمخططات السكنية في نطاق المشروع وإيقاف التصريح لإنشاء محطات وقود جديدة في المنطقة المستهدفة بالتطوير. ويُسهم مشروع واحة العيون في تحسين التصور الافتراضي لتوزيع المباني المقترحة في ضوء تطبيق اشتراطات البناء الجديدة ضمن نطاق المشروع، وإحياء نحو 4 ملايين متر مربع من مساحة الأراضي الزراعية في المشروع.

كما تشمل خطة التطوير استحداث محاور رئيسية للطرق العامة وتحسين محاور الأودية وإيجاد مسارات بانورامية بطول 17.6 كيلو متر تتضمن مسارات للسيارات وأخرى للمشاة والدراجات الهوائية ومناطق الجلوس والساحات ومناطق الفعاليات ومواقع عرض المنتجات الزرعية، ومنافذ بيع المنتجات والعناصر الحرفية، فضلاً عن المسطحات الخضراء في نطاق المشروع بعمق 6 أمتار داخل قطاع الأراضي الزراعية، وتحديد مواقع مباني الأنشطة الترفيهية والحدائق العامة والمخططات السكنية المعتمدة، وتحسين شبكة الخدمات العامة المُقدمة لسكان الواحة وزوارها، ورفع مستوى شبكة تصريف مياه الأمطار وتحسين خدمات البنية التحتية بما يُسهم في رفع مستوى جودة الحياة بالمنطقة. وخلال الاجتماع ناقش المجلس المواضيع المدرجة على جدول أعماله والتي تضمنت مشروع الرؤية والتوجّه الإستراتيجي لمنطقة المدينة المنورة الذي يهدف للتعريف بالمنطقة واستعراض مُجمل الأنشطة الاقتصادية وخطط تطوير مؤشرات قياس الأداء الرئيسية للمبادرات الإستراتيجية، واُعتمد في نهاية الجلسة التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1441/1442هـ.