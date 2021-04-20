اجتمع أمين عسير الدكتور وليد الحميدي مع المدير العام لفرع وزارة النقل المكلف بالمنطقة المهندس محمد القحطاني، داخل مقر الأمانة، لمناقشة اتفاقية تبادل مسؤولية تحديد الطرق بين وزارتي الشؤون البلدية والقروية والإسكان والنقل، بحضور وكلاء الأمانة ومديري العموم والمعنيين بفرع وزارة النقل.

وتطرّق الطرفان لمسؤوليات الجهتين وفق الاتفاقيات التي تحدد مسؤوليات الجهتين وإشرافها على الطرق، وفق موقعها من النطاق العمراني لمدن ومحافظات المنطقة وتوضحيها على الخرائط وموقعها من حدود النطاق العمراني لكل مدينة ومحافظة وقرية.

واتفقا على اطلاع الجانبين على نتائج الحصر، والتأكد من حالة الطرق ومكوناتها، والاطلاع على التقارير الهندسية المتعلقة بالسلامة إضافة إلى الرسومات التنفيذية للإنشاءات والطرق.