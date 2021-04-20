تزامنًا مع احتفال المؤسسة بالذكرى السنوية الـ75 لانطلاق البرامج الاجتماعية، أعلنت مجتمع جميل السعودية وجامعة الملك عبدالعزيز إطلاق صندوق جميل لأبحاث الأمراض المعدية والابتكار في السعودية؛ وذلك لمكافحة فايروس كورونا المستجد والأمراض التي تسببها مثل هذه الفايروسات، بما في ذلك فايروس كورونا الشرق الأوسط (MERS). ويأتي هذا التعاون لتسريع تطوير الحلول السريرية لمعالجة مجموعة من الأمراض المعدية المنتشرة في منطقة الخليج وعلى مستوى العالم.

وسيقدم صندوق جميل الدعم لعدد من المشاريع البحثية مؤثرا يعزز قدرتنا على فهم ومنع وتشخيص وعلاج فايروسات كورونا والأمراض المعدية الأخرى. وإلى جانب الحلول العملية، سيتم إصدار مقالات كنتيجة للأبحاث تتم مراجعتها من قبل الباحثين في المجال ونشرها مجانًا. كما سيشرف على صندوق جميل لأبحاث الأمراض المعدية والابتكار في السعودية لجنة مشتركة تضم ممثلين من جامعة الملك عبدالعزيز وامبريال كوليدج لندن. وسيدعم هذا الصندوق الباحثين السعوديين من خلال عدة مراحل. وتنطلق المرحلة الأولى، في 2021، من خلال دعم مشاريع الباحثين في جامعة الملك عبد العزيز.

وبهذه المناسبة صرح الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي، رئيس جامعة الملك عبد العزيز بقوله: «تأتي هذه الاتفاقية ضمن الأهداف الإستراتيجية للجامعة للمساهمة في تطوير بيئة محفزة وداعمة للإبداع والابتكار، وتحسين المشاركة المجتمعية لمنسوبي الجامعة وتقديم إسهامات مميزة لخدمة المجتمع. نشكر مجتمع جميل السعودية على ثقتهم في الجامعات والباحثين السعوديين للمساهمة في مكافحة مجموعة من التحديات الصحية الملحة في منطقة الخليج وعلى مستوى العالم».

وتعليقا على الاتفاقية، صرح حسن جميل، نائب رئيس مجلس إدارة مجتمع جميل: «تأتي هذه الاتفاقية ضمن سلسلة الجهود الواسعة التي تبذلها مجتمع جميل السعودية في تنمية المهارات والتزامها بدعم الأبحاث العلمية وتمكين المجتمع السعودي والعلماء من فرص الابتكار لمستقبل أفضل، إلى جانب تعزيز العلاقة بين مجتمع جميل السعودية وجامعة الملك عبد العزيز وشركائها من المؤسسات الدولية مثل امبريال كوليدج لندن من خلال العديد من البرامج التي تهدف إلى فتح أفاق بحثية جديدة يكون لها أثر عميق في تمكين العلماء والباحثين السعوديين من إيجاد سبل جديدة لمعالجة بعض التحديات الصحية الملحة في المملكة».

ومن باب حرص مجتمع جميل السعودية على تحقيق مجتمع صحي آمن وقعت المؤسسة أخيرا عدة اتفاقيات تعاون مع جامعة الملك عبد العزيز بهدف دعم الأبحاث العلمية في مجال الأمراض المعدية والتعاون في المجالات الأكاديمية والتطويرية المختلفة، وذلك في إطار تعزيز الجهود وتبادل الخبرات واستثمار الإمكانيات المشتركة لخدمة المجتمع. وتهدف الاتفاقيات إلى بناء شراكة إستراتيجية لدعم الأبحاث في مجال الأمراض المعدية والابتكار، ودعم الباحثين السعوديين في الجامعة، وتشجيع التعاون مع الجهات البحثية من داخل المملكة وخارجها لتعزيز جودة الأبحاث العلمية.