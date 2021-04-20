أعلنت وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء)، تسجيل 1070 إصابة جديدة بفايروس كورونا في المملكة فيما تم تسجيل 940 حالة تعافي

و 12 حالة وفاة.

ووفقا لإحصاءات «الصحة» اليوم فإن 55% من إجمالي الإصابات المسجلة هي من الإناث.. وأكدت الصحة الحرص على اتباع المثلث الذهبي للخروج من الجائحة: لبس الكمامة، التباعد الجسدي وأخذ اللقاح، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 407010 حالة، من بينها 9626 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1105 حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 390538 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6846 حالة وفاة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.