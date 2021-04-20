أكد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، خلال استقباله مدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة المهندس سالم الوباري، بمكتبه أمس (الإثنين)، الدور المهم والفاعل لفرع الوزارة بالمنطقة في تعزيز دور حماية المستهلك، وتحسين البيئة الاستثمارية بما يحقق استدامة وتوسع منشآت الأعمال القائمة، ويحفز المستثمرين والمبادرين بالأعمال للمزيد من الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية، منوهاً بدعم وحرص القيادة الحكيمة لكل ما يحقق للمواطن رغد العيش ورفاهيته، لافتاً إلى جهود منسوبي فرع الوزارة بالمنطقة خلال فترة جائحة فايروس كورونا. واستمع أمير تبوك لشرح من الوباري عما قدمه الفرع لخدمة قطاع الأعمال، وما تم إنجازه من أعمال خلال فترة الجائحة، والتأكد من مدى التزام المنشآت التجارية ومنسوبيها بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفايروس كورونا «كوفيد 19». وقدم الوباري لأمير تبوك تقريراً عن إنجازات وأعمال الفرع خلال الربع الأول لعام 2021، مشتملاً على الأعمال الرقابية التي تتعلق بحماية المستهلك في مدينة تبوك والمحافظات والمراكز التابعة لها.ونوه المهندس الوباري بدعم ومتابعة أمير منطقة تبوك لأعمال ونشاطات فرع التجارة بالمنطقة.