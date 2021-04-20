كشف تقرير صادر عن جمعية الوداد الخيرية لرعاية الأيتام إسناد احتضان 41 طفلا من الأيتام فاقدي الرعاية الوالدية (مجهولي الأبوين)، إلى أسر سعودية مؤهلة لاحتضانهم في مختلف مناطق المملكة، وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي 2021م.وأوضح مدير عام الجمعية الدكتور ضيف الله بن أحمد النعمي، أن عمليات الاحتضان تمت بصورة دقيقة وفق المعايير والشروط المعتمدة لدى الجمعية، لافتا إلى أن «الوداد» استقبلت من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الربع الأول من العام الحالي، 41 طفلاً يتيماً؛ 17 منهم من الذكور و24 من الإناث، وذلك وفقاً للاتفاقية المبرمة التي بموجبها تخول الوزارة «الوداد» بتولي مسؤولية جميع الأطفال الأيتام من فاقدي الرعاية الوالدية دون السنتين على مستوى المملكة من حيث استلامهم، وتوفير الرعاية لهم، وإسناد احتضانهم إلى أسر مؤهلة بعد التأكد من استيفائها شروط الاحتضان.وأشار النعيمي إلى أنها قد نجحت في إسناد احتضان هؤلاء الأطفال على مستوى المملكة، حيث تم احتضان 8 أطفال في المنطقة الوسطى، و10 أطفال في المنطقة الغربية، و12 طفلا في المنطقة الجنوبية و7 أطفال في المنطقة الشرقية، و3 أطفال في المنطقة الشمالية.وشدد النعمي على أن اختيار الأسر المحتضنة يتم بصورة دقيقة جداً وفق شروط ومعايير معتمدة، حيث تتلقى الجمعية طلبات الاحتضان من الأسر عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك، ليتم بعد ذلك زيارة الأسرة وبحثها اجتماعياً ونفسياً من خلال مختصين ومختصات للتأكد من مناسبة ومقدرة الأسرة للاحتضان وتحقيقها لشرط أن تكون حسنة السيرة والسلوك، إضافة إلى التأكد من سلامتها صحياً من الأمراض السارية والمعدية من خلال الفحص الطبي، ومناسبة لون البشرة والملامح البارزة للأسرة مع لون بشرة وملامح الطفل المحتضن، وتحقيق شرط الرضاعة الشرعية، مما يساهم في نشأة اليتيم في أسرة يرتبط بها ارتباطا شرعياً. يذكر أن جمعية الوداد الخيرية لرعاية الأيتام هي أول جمعية متخصصة في رعاية الأطفال الأيتام دون عمر السنتين من فاقدي الرعاية الوالدية وإسناد احتضانهم إلى أسر مؤهلة، وتعمل على مستوى المملكة تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي أوكلت إليها مهمة متابعة هؤلاء الأطفال الأيتام وإيجاد أسر حاضنة لهم وفق المعايير والشروط المعتمدة.