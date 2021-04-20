لفتة إنسانية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تجاه الشعب اليمني الشقيق؛ تمثلت هذه المرة في توجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز بنقل التوأم السيامي اليمني «يوسف وياسين» أبناء محمد عبدالرحمن ووالديهما من جمهورية اليمن إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما وإمكانية فصلهما.المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية الدكتور عبد الله الربيعة، أكد أن خادم الحرمين وجه بالاهتمام بالتوأم وتقديم الرعاية الصحية وسرعة نقلهما، واصفاً هذه اللفتة بأنها امتداد لوقفات الملك سلمان الإنسانية العديدة تجاه المحتاجين من أبناء المملكة العربية السعودية والعالم العربي والإسلامي والعالم أجمع، وضمن المبادرات الكريمة التي تقدمها مملكة العطاء والإنسانية في البرنامج السعودي الوطني لفصل التوائم السيامية من مختلف بلدان العالم، متوقعا وصول التوأم السيامي اليمني خلال الأيام القليلة القادمة.يذكر أن هذه الحالة تعتبر الحالة 109 التي وردت من 21 دولة جرت دراستها في البرنامج السعودي الوطني لفصل التوائم، وفي حال استقر الرأي الطبي على إجراء عملية الفصل للتوأم السيامي اليمني «يوسف وياسين» تصبح الحالة رقم 49 في واحدة من أكبر برامج عمليات فصل التوائم السيامية في العالم.