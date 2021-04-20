استعرض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مع المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني لمنطقة الخليج إدوارد ليستر العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وفرص تعزيزها.وجرى خلال اللقاء الذي جمع ولي العهد مع إدوارد أمس، وحضره سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن سلطان، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، والسفير البريطاني لدى المملكة نيل كرومبتون، مناقشة الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.