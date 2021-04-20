بحث وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، علاقات الأخوّة والتعاون بين البلدين الشقيقين، وسبل تنميتها في مختلف المجالات، وآخر المستجدات في المنطقة.الأمير عبدالعزيز بن سعود نقل لولي عهد مملكة البحرين تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وتمنياتهما لمملكة البحرين قيادةً وشعباً دوام التقدم والازدهار.