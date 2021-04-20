كشفت الجمارك السعودية لـ«عكاظ» أنه يوجد 438 كلباً بوليسياً موزعة على 26 منفذاً جمركياً بالمملكة تحت مسمى «فرق الوسائل الحية»، تنفذ عدة مهمات صعبة وغاية في الحساسية.وأوضحت الجمارك أن الكلاب البوليسية في العمل الجمركي تعد من فرق الوسائل الحية، وهي عامل مساعد للمفتش الجمركي، وتسهم بشكل مباشر في إحكام الرقابة الجمركية من خلال قيامها بالعديد من المهمات المتمثلة في تفتيش ما يرد للمملكة، إضافة إلى الاستفادة منها في التعاون مع القطاعات الأمنية. وأوضحت الجمارك أنه يتم تدريبها في المركز الوطني للوسائل الحية التابع للجمارك السعودية بالرياض على يد كوادر تدريبية من المدربين السعوديين ذوي كفاءة فنية عالية.هل توجد خطورة على مدربيها ؟أشارت الجمارك إلى أنه لا توجد أي خطورة في التعامل مع تلك الوسائل الحية «الكلاب البوليسية»؛ نظراً لأن أحد أهم عناصر اختيارها للتدريب هو عدم خطورتها وعدم وجود أي صفات عدوانية. أهم صفات الكلاب البوليسية ؟تتميز بحواس قوية جداً، بحيث تستطيع كشف الممنوعات حتى لو خلطت بروائح ومواد مضللة، إضافة إلى سرعتها ومرونتها، وحاسة الشم لديها تصل إلى 12 متراً، وتميز رائحة وأنواع المخدرات بدقة عالية، ورائحة المشاعر عند الإنسان، مثل الخوف والقلق، وتستطيع سماع أصوات منخفضة جداً، فوق نطاق البشر، ورؤيتها الليلية عالية، وبزاوية عالية من نظر الإنسان، وتكشف المتفجرات الحية والأسلحة، والتبغ والأموال النقدية، والمفقودين، ويتم تدريبها لمدة تراوح بين شهرين إلى 4 أشهر، وتستورد من عدة دول أوروبية.