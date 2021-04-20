رأس وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وأخوه وزير الداخلية في مملكة البحرين الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، أمس (الإثنين)، الاجتماع الأول للجنة التنسيق الأمني والعسكري المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي - البحريني، وذلك بالعاصمة البحرينية المنامة.ورحب وزير الداخلية بمملكة البحرين بالأمير عبدالعزيز بن سعود، معرباً عن تقدير البحرين على الدوام لمواقف المملكة النبيلة والأصيلة، وحرصها على توحيد المواقف، واستمرار التعاون في شتى المجالات، مشيراً إلى أن الاجتماع يمثل تعبيراً واضحاً عن مسيرة ممتدة من التكامل الأمني تجمع البلدين الشقيقين، وتسهم في تعزيز الأداء الأمني المشترك وترسيخ الاستقرار.من جانبه، أكد الأمير عبدالعزيز بن سعود أن التعاون السعودي - البحريني يوفر قاعدة أساسية راسخة لحماية المصالح الإستراتيجية لدول المنطقة، مشيراً إلى أن من ثمرات التعاون هو إنشاء مجلس التنسيق السعودي - البحريني الذي يرأس أعماله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأخوه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد بمملكة البحرين، مشيراً إلى ثقته بأن لجنة التنسيق الأمني والعسكري ستحقق ما تتطلع إليه قيادتا البلدين بما يعود بالأمن والأمان، والاستقرار والنماء للشعبين الشقيقين.وناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ حيالها عدداً من التوصيات والمبادرات اللازمة.