عقدت لجنة الحج والإسكان والخدمات في مجلس الشورى اجتماعاً برئاسة الدكتور أيمن صالح فاضل، لمناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار، الذي أحيل إلى اللجنة من المجلس لدراسته وإعداد تقريرها المتضمن توصياتها حياله، لتقديمه تحت قبة المجلس في الفترة القادمة.ودرس أعضاء اللجنة خلال الاجتماع أبرز ما تضمنه تقرير الأداء السنوي للهيئة خلال عام التقرير، وبحث سبل رفع جودة الخدمات التي تقدمها، بجانب استعراض أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه الهيئة في أدائها مهماتها وإيجاد الحلول للمعوقات؛ إضافة إلى متابعة القرارات السابقة للمجلس وبيان ما تم اتخاذه بشأنها إلى جانب ما استجد لدى اللجنة من ملاحظات، بما يعزز أداء الهيئة.كما تم خلال الاجتماع بحث عددٍ من الموضوعات التي تأتي ضمن اختصاصات اللجنة لمناقشتها وتقديم تقاريرها المتضمنة توصياتها لتقديمها للمجلس في الفترة القادمة.