قدم نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز خالص تعازيه ومواساته إلى أبناء وذوي أسرة الدفري بمحافظة فيفا الشيخ يحيى بن أسعد الدفري الفيفي -رحمه الله- الذي وافته المنية إثر معاناة مع المرض.

وسأل سموه الله عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، منوهاً بما قدمه الفقيد خلال عمله وما كان له من أعمال ومساعٍ في الخير والإصلاح بين أفراد المجتمع وخدمة الوطن والمواطن.

بدورهم، أعرب أبناء وأسرة الشيخ الدفري الفيفي عن شكرهم وتقديرهم لنائب أمير منطقة جازان على تعازيه ومواساته لهم، التي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب، داعين الله تعالى أن يحفظ سموه وأن لا يريه أَي مكروه.