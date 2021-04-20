زار نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نزلاء دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بالمنطقة وتفقد أوضاعهم، وتبادل معهم الحديث، كما قدم لهم الهدايا، بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة فريح العياد ومدير دار المسنين بالمنطقة حمود الهديرس.

وأعرب العياد عن شكره لأمير المنطقة ونائبه على الدعم الذي تحظى به مختلف الفئات الاجتماعية بالمنطقة، مؤكداً أن زيارة نائب أمير المنطقة لدار الرعاية الاجتماعية للمسنين بالمنطقة هي امتداد للرعاية الشاملة من القيادة الحكيمة، سائلاً الله أن يتم على الجميع صيام هذا الشهر وقيامه.