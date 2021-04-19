قدم أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، اليوم (الإثنين)، خالص تعازيه ومواساته إلى أبناء وذوي أسرة الدفري في وفاة والدهم الشيخ يحيى بن أسعد الدفري الفيفي -رحمه الله- عريفة قبيلة الدفري بمحافظة فيفا، وذلك إثر معاناة مع المرض.

وسأل سموه، الله عز وجل، أن يتغمده بواسع المغفرة والرحمة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مثنياً على ما قدمه الفقيد خلال عمله خدمة لوطنه، وما كان له من أعمال في الخير والإصلاح بين أفراد قبيلته والمجتمع.

فيما أعرب أبناء وأسرة الشيخ الدفري الفيفي عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان على تعازيه ومواساته لهم، التي كان لها الأثر في تخفيف مصابهم، داعين الله تعالى أن يحفظ سموه وأن لا يريه أَي مكروه.