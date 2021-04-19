



أكدت الرؤية التصميمية لمخطط العلا «رحلة عبر الزمن» إثراء تجربة الزيارة والسياحة في أحد أهم مواقع التراث الطبيعي والثقافي في العالم، وعبر عدة ركائز منها المسؤولية والاستدامة في تنفيذه، والحفاظ على هوية المكان المستوحاة من إرثها التاريخي والحضاري.

ويتيح المخطط «رحلة عبر الزمن» للزوار تجارب عدة، تحتفي بإرث العلا الغني وتراثها وجاذبيتها السياحية لحضارات بقيت شواهدها حية، التي تمتد إلى أكثر من 200 ألف عام من الطبيعة والتاريخ البشري.

وسيتم وفق المخطط، إنشاء 5 مراكز ثقافية، تعد الهيكل الأساسي في المخطط ترتبط بينها بمرافق ثقافية نوعية؛ تجعل من العلا وجهة عالمية رائدة للفنون والتراث والثقافة والطبيعة.

وسيسهم المخطط في إعادة إحياء وتأهيل واحة العلا الثقافية بطول 9 كيلومترات، التي تشكّل قلب العلا الطبيعي والثقافي، وسيتم ربط المراكز الـ5 عبر وادي الضيافة بطول 20 كم، ليوفّر تجارب ممتعة في الضيافة والاستكشاف، إضافة إلى مرافق ومسارات ثقافية وطبيعية فريدة.

وسيحظى سكان وزوار العلا بتجربة فريدة من خلال «قطار العلا السياحي» الصديق للبيئة، على امتداد 46 كيلومتراً بين المناظر الطبيعية والثقافية في العلا ومراكزها الـ5 التي تمتد من البلدة القديمة جنوبا، وصولاً إلى مدينة الحجر الأثرية شمالاً، التي تعد أول موقع سعودي تم إدراجه في لائحة اليونسكو للتراث العالمي.

البلدة القديمة

قلب العلا الثقافي والإبداعي الذي يربط البلدة القديمة بالواحة الثقافية، حيث تشكل هذه الواحة رابطاً بين المجتمع والإنتاج الثقافي والاستكشاف الفني، وستسهم في ازدهار القطاع الثقافي من خلال طاقاتها الفنية وإلهامها البصري، وأيضاً من خلال المرافق الثقافية الـ6: حي الفنون، والمعارض، ووادي الفن، ومعرض الحياة والذاكرة، وحدائق الواحة الحية، وسوق طريق البخور، وستعكس البلدة القديمة تاريخ العلا وتراثها وتقاليدها، إضافة إلى أسلوب حياتها المزدهر قديما وحديثا.

واحة دادان

ستسهم واحة دادان في تشكيل إرث وتراث العلا الضارب في أعماق التاريخ، لما تتميز به من مواقع تاريخية وتراثية فريدة، حيث تضم أرض الممالك القديمة في شمال الجزيرة العربية موقع دادان التراثي وقرية دادان، إضافة إلى معهد الممالك، وهو مركز للدراسات الأثرية ومنصة ثقافية عالمية للمعرفة للعلماء والباحثين.

جبل عكمة

مركز يعد الأكثر تفردا، من خلال المكتبة المفتوحة المليئة بالنقوش التي نحتتها حضارات شمال غرب شبه الجزيرة العربية، وستجسّد هذه الواحة من خلال موقع جبل عكمة الأثري ومتحف وحدائق البخور، تلاقي الطبيعة والتاريخ معاً في أرض العلا.

الواحة النبطية

تضم الواحة مجموعة من المرافق الثقافية المنحوتة والتي تعكس العمارة النبطية، مثل القرية النبطية، كما تضم «قاعة مرايا» متعددة الاستخدامات، وتعد أكبر مبنى مغطى بالمرايا في العالم، واستضافت عددا من المؤتمرات وعروضًا فنية لعدد من الفنانين العرب والعالميين.

وتوفر الواحة رحلات زمنية عبر توفير نمط حياة نبطية قديمة، وذلك من خلال المسرح النبطي، ومتحف تراث الخيل العربية الأصيلة، ومتحف الحِجر، وتتميز بخيارات معيشة وضيافة عالمية، بما في ذلك منتجع عشار ومنتجع وادي عشار ومتنزه كرفانات عشار.

الحجر الأثرية

شموخ يبرز في أول موقع سعودي تم إدراجه في لائحة اليونسكو للتراث العالمي، وستكون مدينة الحجر التاريخية موقعاً يستكشف فيه الزوار الآثار الضخمة لحضارة نبطية بقيت شواهدها، وسيحظى زوارها بتجارب مميّزة وممتعة يُجسّدها الحفاظ على تراث الحجر الفريد وهويته.