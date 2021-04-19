أعلنت الهيئة العامة للنقل بدء منع دخول المركبات الأجنبية القاصدة لأراضي المملكة عبر المنافذ البرية التي تجاوزت العمر التشغيلي المعتمد، اعتبارا من تاريخ 4 أبريل 2021، وذلك تطبيقا للاشتراطات المفروضة على مركبات الناقل الوطني على المركبات الأجنبية القادمة للمملكة، وفقا لأحكام اللوائح المنظمة لأنشطة نقل الركاب بالحافلات والأجرة ونشاط نقل البضائع على الطرق البرية الصادرة عن الهيئة.

وأوضحت الهيئة أن ذلك يأت انطلاقا من دور الهيئة العامة للنقل التنظيمي والإشرافي على قطاع النقل البري في المملكة، وبعد التنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، وبهدف رفع مستوى السلامة على الطرق، وحماية مصالح مستخدمي خدمات النقل، وضمان عدالة المنافسة بين الناقل الوطني والأجنبي.

وكشفت الهيئة العامة للنقل أنه سيتم تطبيق الاشتراطات المركبات الأجنبية القاصدة لأراضي المملكة عبر المنافذ البرية على النحو الآتي: مركبات الأجرة (5 سنوات)، الحافلات (10 سنوات)، الشاحنات (20 سنة) من سنة الصنع، ويحسب العمر التشغيلي للمركبة من بداية سنة الصنع.