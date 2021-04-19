وضعت إدارة تفويج المعتمرين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خططا عند هطول الأمطار من أجل المحافظة على سلامة قاصدي المسجد الحرام وأدائهم مناسكهم بيسر. وأوضح مدير إدارة الحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة الحجيلي أن الإدارة وضعت خططا لمثل هذه الحالات بتشغيل خطط الطوارئ وتكثيف أعمالها وذلك وفق برامج وخطط معدة مسبقاً يتم تنفيذها بطريقة مهنية تناسب حاجة المواقع وطبيعة كل منها.ولفت الانتباه إلى أنه يجري تفويج الطائفين أثناء هطول الأمطار الغزيرة إلى مطاف الدور الأرضي، وإيقاف التفويج وتحويله لمواقع قاعات الانتظار المعده مسبقاً في توسعة الملك فهد، التي تتسع لنحو ٢٠٠٠ معتمر مقسمة إلى قسمين للرجال والنساء، مشيرا إلى أنه تم وضع ملصقات التباعد والإجراءات الاحترازية لسلامة المعتمرين في قاعات الانتظار المعدة للمعتمرين.