شؤون الحرمين توزع الهدايا على المصلين والمعتمرين.

سجادات وكتيبات وماء زمزم، كانت هدايا الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لعدد من المعتمرين والمصلين، جاءت هذه الخطوة التي شارك فيها وكيل الرئيس العام لشؤون كسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف عبدالحميد المالكي، خدمةً لقاصدي بيت الله الحرام، وانطلاقاً من مسؤولية الرئاسة تجاه ضيوف الرحمن، وتأكيداً على استمرار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة.