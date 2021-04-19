دشن أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي مبادرة «ممتثل»، التي تهدف إلى مساندة جهود الرقابة البلدية، وتعزيز السلوكيات المجتمعية بجانب التوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية للوقاية من فايروس كورونا المستجد، بمشاركة أكثر من 100 متطوع ومتطوعة.

وأوضح الحميدي أن المبادرة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تعتمد على تعزيز أوجه التعاون، من خلال دعم المنشآت وتحفيزها لرفع مستوى الامتثال للإجراءات الاحترازية، واللوائح والأنظمة البلدية، عن طريق تحسين آلية الرقابة البلدية بجانب إشراك المتطوعين والمتطوعات في عملية التوعية، عبر التواجد في المرافق العامة وتوعية الزوار بأهمية الامتثال للإجراءات الاحترازية، لحماية المجتمع والمحافظة على سلامته.