أطلق أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل - الرئيس الفخري للجنة تراحم - مساء أمس حملة اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم تحت شعار «نتراحم معهم».

وبارك أمير القصيم انطلاقة الحملة عبر الاتصال المرئي عن بعد، واصفاً الحملة بأنها إحدى المبادرات الخيرية في شهر الخير، التي تهدف إلى كفالة 169 أسرة سجين وإخراج 95 موقوفا.

وقال أمير القصيم: إن مثل هذه الحملات التي يكون لها بعد اجتماعي وخيري تؤكد حجم التكاتف والتعاضد بين جميع فئات المجتمع، وهو المنهج الذي حرصت عليه القيادة، من خلال تعزيز جهود اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم)، لما لها من أهداف نبيلة نستحضرها في هذه الأيام المباركة، التي تضاعف فيها الحسنات والثواب العظيم من الله جل علاه.

وأبدى الأمير فيصل بن مشعل مدى تفاؤله بتجاوز مستهدفات الحملة بأرقام كبيرة، لما عُرف من أبناء الوطن الميسورين بشكل عام، والمنطقة بشكل خاص، ورغبتهم بالبذل والعطاء، وحرصهم على احتساب الأجر والثواب من عند الله في هذا الشهر الفضيل.

وقدم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل شكره لجميع الحضور من رجال الأعمال والميسورين والقائمين على الحملة، سائلا الله لهم التوفيق لتحقيق أهدافها.