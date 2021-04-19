أعلنت وزارة الصحة اليوم (الاثنين) تسجيل 970 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 896 حالة إضافية، ووفاة 11 حالة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 405.940 حالة، من بينها 9508 حالات نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 1087 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 389.598 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6834 حالة وفاة، وبذلك تصل نسبة التعافي من كورونا في المملكة 95.9%، فيما بلغت نسبة الحالات النشطة 2.3%، ونسبة الوفيات 1.68%.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (438)، منطقة مكة المكرمة (227)، المنطقة الشرقية (131)، منطقة المدينة المنورة (37)، منطقة عسير (28)، منطقة حائل (25)، منطقة جازان (22)، منطقة تبوك (19)، منطقة القصيم (14)، منطقة الحدود الشمالية (14)، منطقة نجران (8)، منطقة الجوف (4)، منطقة الباحة (3).

أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (349)، جدة (122)، مكة المكرمة (61)، الدمام (43)، المبرز (25)، الهفوف (22)، الخرج (21)، تبوك (18)، حائل (17)، المدينة المنورة (16)، الطائف (16)، عرعر (13)، الليث (13)، الخبر (12)، الدلم (11)، أبها (10)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (269)، جدة (91)، مكة المكرمة (52)، المبرز (29)، الطائف (25)، الهفوف (25)، حائل (21)، الظهران (15)، بريدة (14)، الدمام (14)، الدوادمي (14)، ينبع (13)، حوطة بني تميم (12)، الدلم (11)، وادي الدواسر (11).

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.