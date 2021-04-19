احتاج طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية إلى ٤٠ دقيقة ورابط إلكتروني ليؤدوا اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني أمس. وكان أكثر من ٢ مليون و٧٠٠ طالب وطالبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية بدأوا اختباراتهم لنهاية الفصل الدراسي بعد ظهيرة أمس الأحد، وحددت الوزارة الساعة الثانية عشرة والنصف موعدا لانطلاق اختبارات المرحلتين استكمالا لمرحلة التعلم، وجاءت الاختبارات النهائية يوم أمس على هيئة روابط إلكترونية أرسلت إلى الطلاب وقاموا بدورهم بالدخول وأداء الاختبارات بسهولة. ورغم بعض الأخطاء التقنية التي اعترت الاختبارات مثل عدم ظهور الصور المرفقة في نماذج الاختبار والخلل الذي يؤدي إلى إخراج الطالب من الاجتماع وقت الاختبار وغيرها من المشكلات، إلا أن الاستعداد الجيد لمدارس التعليم العام المتوسطة والثانوية والخطط المسبقة التي عملت عليها الوزارة مستفيدة من تجربة اختبار الفصل الأول آتت أكلها؛ إذ شكلت الوزارة لجانا تقنية خاصة في كل مدرسة لمعالجتها وإيجاد أسرع الحلول لها في وقتها. وعن أول أيام الاختبارات تقول الطالبة يارا الغبيوي التي تدرس بالصف الثالث المتوسط، إنها كانت خائفة خصوصا أن مادة الرياضيات هي البداية، وبحمد الله اجتزنا اليوم الأول بيسر واستطعنا إنجاز الاختبار دون أي مشكلات.من جهته، قال المرشد الطلابي أشرف سندي إن الاستعداد الجيد للاختبارات منذ الأسابيع التي سبقتها كان له عظيم الأثر في تهيئة الطلاب على أكمل وجه، إذ قامت إدارة التعليم والمدرسة بعقد لقاءات عن طريق برنامج زوم مع أولياء الأمور وأرسلت العديد من الرسائل التوعوية والإرشادية، ومنها كذلك تخصيص خط ساخن مباشر لحل أي مشكلة قد تعتري الطلاب وقت الاختبار.