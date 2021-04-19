نوه أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز بما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام بحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، حيث أولتها جلّ العناية والرعاية والاهتمام، وذلك بمناسبة انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الـ22، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتراضياً وفق الإجراءات الصحية للحد من تفشي فايروس كورونا.وقال: «نحن في هذا الشهر الفضيل شهر القرآن نرى هذه المسابقة المباركة مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره التي تؤكد العناية والاهتمام غير المستغربين بالكتاب والسنة من قادة هذه البلاد».وأضاف: «المسابقة سامية في أهدافها رائعة في فروعها وتنوعها وأنا في هذا المقام أشجع أبنائي وبناتي على المشاركة فيها والتنافس الشريف، ولنتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه».