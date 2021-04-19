أطلق أمير المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمس (الأحد)، مشروع «العينية وسوق سويقة»، الذي يأتي ضمن مشاريع ومبادرات «نماء المنورة» وشريكها الاستراتيجي الداعم بنك التنمية الاجتماعية.وتجول الأمير فيصل بن سلمان بالمشروع واطلع على مرافقه وخدماته التي يُقدمها لرواد الأعمال اليدوية والحرفية المتنوعة، الذي يأتي لدعم سيدات المدينة المنورة من خلال التدريب والاحتضان والإنتاج والتسويق بتدريب 3 آلاف سيدة وتمكين 900 خلال 3 سنوات. كما وقف على معامل وورش التدريب التي تضم مجالات عدة في الحرف اليدوية ومنتجات صُنعت بأيدي سيدات المدينة المنورة، إضافة إلى حاضنة العينية التي توفر أجهزة ومعدات خاصة بالإنتاج والتصنيع، ومنافذ بيع سوق سويقة الذي جاء بإطار حديث وبمكونات حقيقية تُحاكي تاريخ العمارة والأسواق التاريخية في المدينة المنورة.