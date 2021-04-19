أكد سفراء السعودية والكويت وقطر وعمان والقائم بالأعمال في سفارة الإمارات حرص قادة مجلس التعاون الخليجي على وحدة الصف والتكاتف للحفاظ على اللحمة الخليجية التي عززتها قرارات قمة العلا التي استضافتها المملكة أخيراً، جاء ذلك خلال مأدبة الإفطار التي أقامها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بخاري بمناسبة شهر رمضان المبارك وحضرها سفير دولة الكويت عميد السلك الدبلوماسي العربي عبدالعال القناعي وسفير دولة قطر محمد حسن جابر الجابر وسفير سلطنة عمان بدر بن محمد بن بدر المنذري والقائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة فهد الكعبي.