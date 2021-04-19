تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفياً أمس (الأحد) من رئيس الجمهورية التونسية الرئيس قيس بن سعيد، هنأه فيه بشهر رمضان المبارك.وقد عبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره للرئيس قيس بن سعيد على التهنئة بهذا الشهر الفضيل، داعياً الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع الصيام وصالح الأعمال، وأن يعيده على البلدين والشعبين الشقيقين بالخير والنماء.