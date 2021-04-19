باتت تعهدات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالقضاء على الفساد والفاسدين برنامج عمل صارما لحماية النزاهة والمال العام من أي تجاوزات أو اختلاسات سواءً كانت صغيرة أو كبيرة.

وصرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقها.

وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:

• القضية الأولى: إيقاف لواء متقاعد وموظفين اثنين متقاعدين بالحرس الوطني حصلوا على (198.053.000) ريال من شركات محلية وأجنبية.

• القضية الثانية: إيقاف مدير عام المشاريع بوزارة التعليم العالي «سابقاً» و(5) رجال أعمال.

• القضية الثالثة: إيقاف موظف بالخارجية صرف (733.000) ريال من حساب إحدى السفارات.

• القضية الرابعة: إيقاف موظف بوزارة الإعلام استولى على (700.000) ريال رسوم إصدار (328) رخصة إعلامية.

• القضية الخامسة: إيقاف موظفين اثنين بوزارة المالية حصلا على (126.000) ريال لتسهيل صرف تعويضات.

• القضية السادسة: إيقاف 3 موظفين بالتعليم حصلوا على (624.000) ريال من رجل أعمال «موقوف».

• القضية السابعة: إيقاف كاتب عدل أصدر صكا بدل فاقد غير نظامي لأحد أقاربه.

• القضية الثامنة: إيقاف نقيب بمكافحة المخدرات حصل على (35.000) ريال لحفظ قضية.

• القضية التاسعة: القبض على موظف بشركة الكهرباء وموظف حكومي (وسيط) لإدخال الكهرباء لمبنى مخالف.

• القضية العاشرة: إيقاف موظف بنك حصل على (21.000) ريال من عملاء لإنهاء إجراءات تمويلهم.

• القضية الحادية عشرة: القبض على موظفين اثنين بإحدى البلديات تغاضيا عن إزالة موقع لإحدى الشركات.