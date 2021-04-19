انطلقت اختبارات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة المتوسطة والثانوية بإدارة تعليم صبيا لأكثر من 71 ألف طالب وطالبة عبر منصة مدرستي في 430 مدرسة، حيث تبدأ الاختبارات الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا، وذلك بعد أن أنهوا الاختبارات الشفوية والعملية، وتنفيذ حصص المراجعة للمناهج.

وفيما يواصل 52615 طالبا وطالبة في المرحلة الابتدائية اختباراتهم التي بدأوها في الأول من رمضان؛ يستمر الإشراف التربوي بالإدارة ومكاتب التعليم في القيام بمهامه في متابعة الاختبارات في منصة مدرستي من خلال الزيارات الإلكترونية والحضورية، والتأكد من عمليات القياس والتقويم للطلبة في جميع المراحل.

وفي إطار تهيئة الطلاب والطالبات للاختبارات؛ قامت الإدارة ومكاتب التعليم بالتعاون مع قسم الإعلام والاتصال والتوجيه والإرشاد بنشر العديد من الرسائل عبر المنصات الإعلامية والإلكترونية فيما يتعلق بإرشادات أداء الاختبارات عن بعد، ودور أولياء الأمور في تهيئة أبنائهم للامتحانات، وأهم العوامل التي تساعد الطلبة على أداء اختباراتهم بشكل جيد.

وأكد مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي دور الأسر وأولياء الأمور في دعم الطلاب والطالبات خلال عملية التعليم عن بعد، واستمرارهم في تعزيز ثقتهم بأنفسهم أثناء الاختبارات.

وأضاف أن طلابنا وطالباتنا أثبتوا خلال عملية التعلم عن بعد أنهم قادرون على التعامل مع التقنيات، والتعلم ذاتيا، وجاهزيتهم لأداء الامتحانات، وتحقيق نتائج جيدة في اختباراتهم.