رأس وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وأخوه وزير الداخلية في مملكة البحرين الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، اليوم، الاجتماع الأول للجنة التنسيق الأمني والعسكري المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي - البحريني، وذلك بالعاصمة البحرينية المنامة.

وفي بداية الاجتماع رحب وزير الداخلية بمملكة البحرين بالأمير عبدالعزيز بن سعود، معربًا عن تقدير مملكة البحرين على الدوام لمواقف المملكة العربية السعودية النبيلة والأصيلة، وحرصها على توحيد المواقف، واستمرار التعاون في شتى المجالات، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع للجنة الموقرة يمثل تعبيراً واضحاً عن مسيرة ممتدة من التكامل الأمني تجمع البلدين الشقيقين، وتسهم في تعزيز الأداء الأمني المشترك وترسيخ الاستقرار.

من جانبه، أكد الأمير عبدالعزيز بن سعود، في كلمته خلال الاجتماع أن التعاون السعودي - البحريني يوفر قاعدة أساسية راسخة لحماية المصالح الإستراتيجية لدول المنطقة، مشيرًا إلى أن من ثمرات التعاون إنشاء مجلس التنسيق السعودي - البحريني الذي يرأس أعماله ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأخوه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، مشيرًا إلى ثقته بأن لجنة التنسيق الأمني والعسكري ستحقق ما تتطلع إليه قيادتا البلدين بما يعود بالأمن والأمان، والاستقرار والنماء للشعبين الشقيقين.

وناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ حيالها عدداً من التوصيات والمبادرات اللازمة.

شارك في الاجتماع من الجانب السعودي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز، ومساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري، ومحافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومحافظ الهيئة العامة للجمارك المكلف المهندس سهيل محمد أبانمي، ووكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية المكلف مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، وعدد من المسؤولين بوزارة الداخلية.

فيما شارك من الجانب البحريني رئيس الأمن العام الفريق طارق بن حسن الحسن، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة، ورئيس الجمارك الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأمن السيبراني الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة، وعدد من المسؤولين بوزارة الداخلية.