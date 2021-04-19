زار مساعد وزير التعليم الدكتور سعد بن سعود آل فهيد الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف وذلك في زيارة تفقدية للعديد من المشاريع التعليمية بالطائف برفقة وكيل الوزارة للخدمات المشتركة ووكيل الوزارة للمشاريع والصيانة والرئيس التنفيذي لشركة تطوير المباني ومدير عام تعليم الطائف.

واستعرض آل فهيد المشاريع ذات الأولوية القصوى للتخلص من المباني المستأجرة، والفصول الإضافية وعمليات التأهيل والمعالجات الإنشائية وعمليات الترميم والملاعب العشبية والاحتياجات من المكيفات والبرادات، كما استعرض تحديات تقنية المعلومات والتجهيزات المدرسية.

وشهد ورشة العمل الخاصة بالاستعداد للعام الدراسي الجديد والتي تنفذها أمانة التعليم، واطلع على خطة الإدارة وآليتها للاستعداد للعام الدراسي الجديد.

ووقف كذلك مساعد الوزير على مبنى الابتدائية السادسة بالحوية والذي تم الانتهاء منه مؤخرًا، كما وقف على مركز الطفولة المبكرة بالفيصلية والذي أعيد تأهيله.

كما زار متحف دار التوحيد واطلع على محتوياته القيمة والتاريخية والتي يمتد عمرها لأكثر من 75 عامًا. كما زار نادي المعلمين واطلع على مرافقه وتجهيزاته وخدماته التي يقدمها للمستفيدين.

وأشاد الدكتور آل فهيد بالجهود التي تبذلها الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف لخدمة العملية التعليمية في كافة المجالات، وجهودها في التخلص من المباني المستأجرة وتوفير بيئات تربوية تعليمية جاذبة وآمنة للطلبة، منوهًا كذلك باهتمام وزير التعليم ودعمه لإدارات التعليم وتلمس احتياجات الميدان التعليمي للنهوض بالعملية التعليمية والرقي بها بما يحقق أهداف الرؤية الطموحة 2030.