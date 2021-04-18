استقبل ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في قصر الصخير اليوم، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

ونقل الأمير عبدالعزيز بن سعود في بداية الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لملك البحرين، وتمنياتهما لحكومة وشعب مملكة البحرين دوام الرقي والازدهار واطراد التقدم، فيما حمل جلالته الأمير عبدالعزيز بن سعود نقل تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد الأمين، وتمنياته لشعب المملكة المزيد من التقدم والازدهار.

وجرى خلال الاستقبال بحث آخر مستجدات الأحداث في المنطقة والعالم.

حضر الاستقبال، الممثل الشخصي لجلالة الملك الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، وممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، والشيخ خالد بن حمد آل خليفة، ووزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، والفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية.

فيما حضره من الجانب السعودي الوفد الرسمي المرافق للأمير عبدالعزيز بن سعود.

كما التقى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم، ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة،، وذلك في قصر الصافرية.

ونقل الأمير عبدالعزيز بن سعود، في بداية اللقاء، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لولي العهد وتمنياتهما لمملكة البحرين قيادةً وشعباً دوام التقدم والازدهار.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها في مختلف المجالات، إلى جانب بحث آخر المستجدات في المنطقة.

حضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين في مملكة البحرين، كما حضره الوفد الرسمي المرافق لوزير الداخلية.