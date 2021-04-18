استنفرت إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة الطائف بعد انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي عن مستشفى الأطفال لمدة ساعتين.

وأوضح المتحدث باسم صحة الطائف سراج الحميدان أنه حدث انقطاع مفاجئ للكهرباء لأسباب في التيار العام التابع لشركة الكهرباء، وعلى الفور توجه فريق من إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي إلى موقع المستشفى كما تواجد فريق إدارة التشغيل والصيانة بالمستشفى للوقوف على الوضع، إذ تم التحقق من أن المولدات الاحتياطية عملت بشكل سليم خلال فترة الانقطاع، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الاستعدادات اللازمة تحسبا لأي طارئ.

كما تتابع الشؤون الصحية بالطائف باهتمام معالجة الوضع مع شركة الكهرباء، وتؤكد للجميع حرصها على سلامة المرضى والمراجعين.

وأكد الحميدان عودة التيار الكهربائي في تمام الساعة 10 مساءً، مطمئناً بأن أوضاع جميع المرضى مستقرة ولله الحمد.

ولفت الحميدان إلى أن مدير الشؤون الصحية سعيد جابر القحطاني وقف على الوضع حتى إعادة التيار.