أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب أن ارتفاع مؤشرات المنحنى الوبائي لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة وزيادة الحالات الحرجة يقودنا إلى طريق لا يرغب المجتمع بالمرور فيه، منوها إلى أنه قد تُقيد بعض المناشط، وتوصد الأبواب، وتُعزل الأحياء والمدن، وتوقف وسائل النقل، ويؤخذ الجميع بجريرة المتهاونين.

وقال في المؤتمر الصحفي المشترك لكشف مستجدات كورونا واللقاحات في المملكة اليوم (الأحد): رغم الجهود المبذولة من حكومتنا الرشيدة، التي جعلت صحة الإنسان أولًا والتحذيرات المستمرة من الجهات المعنية، بالتقيد بالإجراءات الاحترازية الصحية، التي تقي المجتمع من الوباء وتمنع انتشاره، ما زلنا نشاهد من يتراخى في عدم الالتزام بها، لافتاً أن الجهات الأمنية واللجان التنفيذية مستمرة في المناطق كافة بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، في المدن والمحافظات، لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وكشف أن تلك الجولات أسفرت عن ضبط عدد من مخالفي العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفايروس كورونا، ما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة الجائحة، واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة، حيث إن يتم فرض عقوبة على من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي، تتمثل بغرامة مالية لا تزيد على 200 ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على عامين، أو بهما معاً، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

وأكد أن الجهات الأمنية تواصل تكثيف جهودها في ضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، منها مخالفة عدم ارتداء الكمامة، وضبط التجمعات المخالفة في مناطق المملكة كافة، في الأحياء السكنية ومواقع التجمعات المختلفة، كذلك في القرى والهجر والمراكز، لضبط أي مخالفات، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، بما يقع تحت اختصاصها، ومساندة الجهات الحكومية، التي تشرف على القطاع الخاص، وستقوم بمساندة اللجان التنفيذية في المناطق لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية وتطبيق العقوبات النظامية بحق المنشآت التجارية، التي تصل إلى إغلاق المجمعات والمنشآت المخالفة.

وأوضح أنه خلال الأسبوع الماضي تم ضبط 27.377 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، حيث كانت منطقة الرياض الأولى بـ9471 مخالفة وبنسبة تبلغ 34% من إجمالي كافة مناطق المملكة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ5756 مخالفة، تليها المنطقة الشرقية بـ3589 مخالفة، حيث تم التعامل مع جميع المخالفات، التي تم ضبطها واتخاذ الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، داعيا في حال مشاهدة أي مخالفة إلى الإبلاغ عنها على الرقم (999) في مناطق المملكة، و(911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض.

وشدد المقدم الشلهوب على أن ارتفاع المنحى الوبائي ومسببات انتقال العدوى واضحة للجميع، وكل ما يجب علينا هو تطبيق الإجراءات الاحترازية لتفادي مسببات حدوثها حتى لا نتجه إلى اتخاذ إجراءات مشددة مستقبلا، وقال: مع بالغ الأسف، لاحظنا بعض الظواهر السلبية على منصات التواصل الاجتماعي من بعض أصحاب «السنابات» الشخصية، الذين عمدوا إلى إعداد ونشر محتوى دون التقيد بالإجراءات الاحترازية، وذلك مع بعض فئات المجتمع المعرضة للإصابة بالفايروس، تلك الممارسات ربما تصيب الشخص بالفايروس، كذلك تسهم في انتشار العدوى في المجتمع، وتدعو إلى التراخي، ونؤكد أنه تم اتخاذ اللازم حيال تلك الممارسات، ونذكر الجميع باستشعار مسؤوليتهم، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة.

كما أكد أن الأوضاع الصحية تخضع للمتابعة والتقييم، وسيتم تطبيق تدابير خاصة على أي نشاط يتهاون في تطبيق البروتوكولات المعتمدة للوقاية من الفايروس، أو أي مدينة، أو محافظة، أو منطقة يظهر فيها ما يستدعي ذلك.