شهدت، اليوم (الأحد)، محافظة الطائف أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة وارتفاعاً في كميات المياه، فيما لم ترصد حوادث حتى اللحظة. ورصدت «عكاظ» وجود أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي وعدد من مديري الأمانة في الميدان لمتابعة تدفق المياه ومتابعة المعدات التي جهزتها الأمانة تحسبا لأي طارئ. وأوضح لـ«عكاظ» المتحدث باسم أمانة الطائف فايز الثبيتي أن محافظة الطائف شهدت أمطارا غزيرة، وتم نشر أكثر من 63 من فرق الطوارئ، والفرق الميدانية المكونة من آليات وفرق راجلة ومعدات للشفط وآليات متنوعة، بمواقع تجمع المياه ومجاري السيول وعبارة التصريف والمواقع غير المخدومة بشبكة لتصريف مياه الأمطار. وبين الثبيتي أن الآليات والفرق الميدانية عملت خلال الحالة المطرية على التأكد من انسيابية الحركة المائية داخل العبارات وإزالة الأتربة والأشجار والعوالق المختلفة ومعيقات التدفق الصلبة التي جرفتها مياه الأمطار للشوارع وفتحات التصريف ومجاري السيول والعبارات ومنهولات التصريف. يذكر أن المحافظة تشهد أمطاراً غزيرة جداً أدت إلى ارتفاع منسوب مياه الأمطار، ما أدى إلى تأخر تصريف المياه بمواقع التجمع، مشيراً إلى أنها نفذت أخيرا برنامجاً لتنظيف العبارات ومجاري السيول وفحص المولدات ومضخات شفط المياه، لضمان الأداء الأمثل خلال هطول الأمطار، وعملت الفرق بشكل متواصل على إزالة الشوائب وتحرير الحركة المرورية وشفط المياه في أقل من ساعة وتم رفع المخلفات.