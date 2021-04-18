



بتوجيه من أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، أطلقت الحملة التوعوية «معتمدين عليك.. وعلى خطوتك» الموجهة لأهالي المنطقة، لتوعيتهم بضرورة التقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فايروس كورونا.

وأوضح مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور إبراهيم العريفي أن الحملة التي أطلقت بإشراف إمارة المنطقة الشرقية ومشاركة الجهات الحكومية والأهلية تأتي في ظل الظروف الصحية الراهنة مع ازدياد حالات الإصابة بفايروس كورونا، مشيراً إلى أن الحملة تعد رسالة توعوية منبثقة من حملة وزارة الصحة «خذ الخطوة» للحث على أخذ اللقاح.

وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع، وحثهم على المبادرة في الحصول على لقاح كورونا لتقليل أعداد الإصابات اليومية بالفايروس وصولا لإنهاء الأزمة.