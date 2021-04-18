أغلقت أمانة جدة ممثلة في بلدية الصفا الفرعية مركزين تجاريين لمخالفتهما تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم التقيد بالتعليمات لمواجهة تفشي فايروس كورونا المستجد، وذلك تزامنا مع الحملات المتواصلة للأمانة على الأسواق والمحلات التجارية لرصد المخالفات.

وأوضحت رئيس بلدية الصفا الفرعية عهود الشمراني أن فرق الرقابة تابعت جولاتها الميدانية في ضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ومتابعة تطبيق التباعد الجسدي ولبس الكمامة للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، التي تضمنت الأسواق والمحلات التجارية بمختلف أنشطتها والحدائق العامة بهدف التأكد من الالتزام بالإجراءات، وتطبيق العقوبة في حق غير الملتزمين بالتعليمات الصحية. وأبانت الشمراني أن الجولات شملت متابعة عربات البيع المتنقلة داخل حيي الصفا والمروة التابعين للنطاق.