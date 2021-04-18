أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأحد) تسجيل 916 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 907 حالات إضافية، ووفاة 13 حالة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 404.970 حالة، من بينها 9445 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 1044 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 388.702 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6823 حالة وفاة، وبذلك تصل نسبة التعافي من كورونا في السعودية إلى 95.98%، فيما بلغت نسبة الحالات النشطة 2.3%، ونسبة الوفيات 1.68%.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (402)، منطقة مكة المكرمة (203)، المنطقة الشرقية (131)، منطقة عسير (31)، منطقة المدينة المنورة (31)، منطقة القصيم (28)، منطقة جازان (21)، منطقة تبوك (19)، منطقة حائل (18)، منطقة الحدود الشمالية (12)، منطقة نجران (8)، منطقة الباحة (6)، منطقة الجوف (6).

أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (320)، جدة (100)، مكة المكرمة (50)، الهفوف (29)، الدمام (28)، الليث (23)، المبرز (23)، حائل (14)، الخرج (14)، وادي الدواسر (14)، خميس مشيط (13)، الدلم (13)، ينبع (13)، تبوك (12)، الطائف (11)، الخبر (11)، عرعر (10)، بريدة (10)، النعيرية (10)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (324)، جدة (86)، مكة المكرمة (37)، الهفوف (30)، الطائف (26)، الدمام (26)، ينبع (21)، بريدة (18)، تبوك (16)، القطيف (15)، الظهران (14)، المبرز (14)، الخبر (13)، وادي الدواسر (12).

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.

وفي السياق، كشف مساعد وزير الصحة المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، أن المؤشرات الوبائية تشير إلى تزايد الإصابات لمستويات أعلى مما كانت عليها في مطلع العام الحالي 2021، معلنا ارتفاع نسبة الإناث من إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا حاليا، إذ بلغت نسبتهن 55% بأكثر من نصف الحالات، كما أوضحت المؤشرات الوبائية تزايد أعداد الإناث بين حالات الإصابة الحرجة التي تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

وحول مستجدات اللقاحات في المملكة، أكد الدكتور العبدالعالي خلال حديثه في المؤتمر الصحفي لكشف مستجدات كورونا واللقاحات في المملكة، أن إجمالي عدد الجرعات التي تم إعطاؤها منذ بدء التطعيم في المملكة وحتى اليوم بلغت 7.069.257 جرعة، مفيدا بأن الإقبال من الإناث على تلقي اللقاحات أقل من المستوى المأمول، وقال: «نأمل منهن المبادرة للحصول على اللقاح، إذ إن كل من أخذوه سابقا ذكورا وإناثا من مختلف الفئات العمرية المستهدفة أوضاعهم مطمئنة ولم تلاحظ عليهم أي مشكلات صحية أو أي أعراض غير متوقعة حتى الآن، فلذلك فعالية ومأمونية اللقاحات عالية ونحث الجميع على تلقيها».

وشدد على أنه لوحظ خلال الأيام الخمسة منذ بداية رمضان سلوكيات غير جيدة في عدد من المطاعم والمقاهي والمجمعات التجارية والأسواق ومنها الأسواق الشعبية، وغيرها من الأماكن العامة، وبعض المناشط خلت من التقيد بالاحترازات، وقال: «هذا أمر مقلق نحذر منه ويعرض الشخص والآخرين للمخاطر، ونؤكد على المنظمين والقائمين على هذه المواقع التقيد بالاشتراطات وجعلها مناسبة للمرتادين، وعلى مرتاديها التقيد بالاحترازات على أعلى المستويات».