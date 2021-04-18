نظم صندوق التنمية العقارية حملة تطعيم ضد فايروس «كورونا» لمنسوبيه وأسرهم بمقره الرئيسي بالرياض، بالتعاون مع وزارة الصحة ممثلة في مركز القيادة والتحكم بمنطقة الرياض.

وتأتي هذه الحملة انطلاقاً من دور الصندوق المجتمعي في المساهمة ضمن جهود المملكة في تحصين المجتمع لمواجهة جائحة كورونا، والحد من انتشارها، والمحافظة على صحة وسلامة منسوبيه.

وقال المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، إن حملة التطعيم ضد «كورونا» تأتي انسجامًا مع التوجيهات السامية، وحرصاً على صحة وسلامة الجميع، مشيداً بالعناية البالغة والاهتمام المباشر من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بصحة المواطنين والمقيمين، وتسخير جميع الإمكانات لمكافحة الجائحة.

وأضاف أن الحملة لاقت إقبالاً كبيرًا واستجابة من الموظفين واسرهم، مقدمًا شكره وتقديره لوزارة الصحة على استجابتهم وحسن تعاونهم، مشيداً بما تم تطبيقه من الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء وبعد الحملة، متمنيًا للجميع الصحة والسلامة.

وفي ختام فعاليات الحملة قام مدير عام الخدمات المشتركة سعود العجمي، بتكريم الفريق الطبي المشارك بقيادة معدي الهويمل، مثمناً تعاون مركز القيادة والتحكم بالرياض، وحرص وزارة الصحة على صحة المواطن.