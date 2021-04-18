أدى 175 ألف طالبٍ وطالبة بالمرحلتين المتوسطة والثانوية بمكة المكرمة اليوم (الأحد) اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي، وذلك عن بُعد عبر «منصة مدرستي».

وقال مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور أحمد الزائدي إن الإدارة حرصت على تقديم أفضل الخدمات التربوية للأبناء، إضافة إلى تقديم الخدمات الإرشادية للطلاب والطالبات بهدف تبصيرهم بطرق الاستذكار الجيد والتخفيف من قلق الامتحانات، والتحذير من العادات السيئة المسببة لتشتيت الانتباه والإرهاق، وسط متابعة من قبل قائدي وقائدات المدارس ومديري الإدارات ومكاتب التعليم والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات، إذ سيتم تنفيذ 1284 زيارة إشرافية لمتابعة أداء الاختبارات عن بُعد وتقديم التهيئة النفسية والاجتماعية والصحية، وتقديم الدعم لتجاوز التحديات التي قد يواجهها الطلبة أثناء أداء الاختبارات، حاثاً الجميع على بذل كل الجهود لتذليل كل الصعاب، مبيناً أن الاختبارات تُمثل الصورة الحقيقية لانعكاس جهود الإدارة في الميدان. ونوه الزائدي بالتعاون والتكامل بين المدرسة والمنزل، بما يسهم في إنجاح الاختبارات، متمنياً التوفيق لجميع الطلاب والطالبات.