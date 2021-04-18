اعتذرت جامعة جازان، لطالبات كلية الصيدلة اللاتي أدين اختبارهن النهائي أمس (السبت) على الأرض في ممرات كليتهن، نتيجة عدم وجود تكييف داخل القاعات لمدة ساعتين.



وكشف المتحدث باسم جامعة جازان موسى محرق، عن صدور توجيه رئيس الجامعة بتشكيل فريق للتحقيق العاجل في الواقعة، مبدياً اعتذار الجامعة لطالباتها.



وكانت «عكاظ» تلقت شكوى عدد من الطالبات مضمونها، أنهن أدين اختبارهن النهائي أمس على الأرض في ممرات الكلية، لعدم وجود تكييف داخل القاعات لمدة ساعتين، ما تسبب لهن في إرهاق نتيجة الجلوس على الأرض.