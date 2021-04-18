أصدر مجمع الفقه الإسلامي الدولي بياناً أمس بشأن حكم أخذ اللقاحات المتاحة ضد كوفيد - 19، وبشأن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة المملكة المتعلقة بقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف خلال شهر رمضان الكريم.وأوضح أنه يجوز أخذ اللقاحات المتاحة ضد كوفيد - 19 في نهار شهر رمضان المبارك، ولا تأثير لذلك على صيام الصائم أبداً؛ لأن الحقن الجلدية العلاجية أو العضلية غير المغذية لا تُعد من مفطرات الصوم أبداً اتفاقاً.ونوه إلى أنه قد سبق أن أصدر المجمع في مؤتمره العاشر المنعقد في جدة عام 1997 قراره بشأن المفطرات في مجال التداوي.وأكد أنَّ الإجراءات الاحترازيَّة والتوجيهات الصحيَّة التي اتخذتها حكومة المملكة، وألزمت بها عُمَّارَ وزُوَّارَ وقاصِدي المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف خلال هذا الشهر الفضيل، بما فيها وجوب الحصول على التطعيمات المطلوبة ضد كوفيد - 19، تعدّ أمراً مشروعاً، ويجبُ على كلِّ مَنْ قَصَدَ الحرمين الشريفين لعمرةٍ، أو لصلاةٍ، أو لزيارةٍ أن يمتثل بها، وأن لا يخرج عليها البتَّة.