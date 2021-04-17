شهدت محافظة جدة مساء اليوم، موجة من الغبار أدت إلى تدني مستوى الرؤية، ودعت الجهات المختصة مستخدمي الطرق لأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

وفي السياق ذاته، حثَّت الإدارة العامة لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة، مستخدمي الطرق بمحافظة جدة على أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، وذلك بسبب تدني الرؤية نتيجة موجة الغبار التي تشهدها المحافظة.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم تكوناً لعواصف ترابية تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق ونشاطا لرياح سطحية على مناطق مكة المكرمة، مع ارتفاع في درجات الحرارة العظمى على معظم مناطق المملكة.

حيث توقع المركز الوطني للأرصاد سحبا ركامية ورياحا نشطة تضرب جدة اليوم السبت وتصل درجة الحرارة العظمى الى 34 درجة والصغرى 27 درجة و75 درجة الرطوبة.

ورُصدت رياح سطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتحول ليلاً إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة تصل سرعتها الى 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.

وتوقعت اليوم هطول أمطار رعدية (متوسطة إلى غزيرة) مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق حائل، القصيم والرياض. كما يستمر التوقع بتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الجوف وتبوك تمتد الى أجزاء من منطقة الحدود الشمالية.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد ليوم غد الأحد سماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة. في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.