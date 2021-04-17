شهد مركز طبب التابع لمدينة أبها، اليوم، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بكميات كبيرة من البرد، اكتست منه أراضي وجبال المركز، حلة بيضاء، وسط توافد العشرات من المواطنين للاستمتاع بالأجواء الجميلة، والمناظر الطبيعية التي جمّلت مساحات كبيرة، فيما هطلت أمطار متوسطة على محافظات خميس مشيط، وأحد رفيدة، وعدة محافظات ومراكز إدارية.

وكان الدفاع المدني قد ذكر أن هناك تنبيها متقدما من المركز الوطني للأرصاد عن استمرار فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل محافظات المجاردة، النماص، بارق، بلقرن، تنومة، ومحايل عسير حتى الساعة 11:55 مساءً.